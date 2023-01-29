Жителей Карелии предупредили о сильных метелях в понедельник

Сильный снег пройдет в Карелии местами утром и днем в понедельник, 30 января. Об этом предупредили в ЕДДС Петрозаводска, ссылаясь на прогноз синоптиков.

На юго-западе снег будет мокрым. Ожидается также ветра до 15 метров в секунду, в некоторых районах будет и метель. Непогода может прийти и в карельскую столицу.

Напомним, ранее Госавтоинспекция попросила автомобилистов быть очень осторожными из-за снегопадов. // фото: archiveofourown.org