29 января 2023, 14:43
Жителей Карелии предупредили о сильных метелях в понедельник
Очередное неблагоприятное погодное явление ждут в Карелии
Сильный снег пройдет в Карелии местами утром и днем в понедельник, 30 января. Об этом предупредили в ЕДДС Петрозаводска, ссылаясь на прогноз синоптиков.
На юго-западе снег будет мокрым. Ожидается также ветра до 15 метров в секунду, в некоторых районах будет и метель. Непогода может прийти и в карельскую столицу.
Напомним, ранее Госавтоинспекция попросила автомобилистов быть очень осторожными из-за снегопадов. // фото: archiveofourown.org