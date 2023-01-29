29 января 2023, 10:02
Водителей в Карелии призвали в ближайшие дни быть особо внимательными
Сотрудники Госавтоинспекции просят соблюдать осторожность из-за сильных снегопадов
В ближайшие дни синоптики прогнозируют обильные снегопады в Карелии, особенно на юге. Это может серьезно осложнить обстановку на дорогах, предупреждают в ГИБДД.
Водителям рекомендуют выбирать скорость, учитывая состояние проезжей части, соблюдать дистанцию, боковой интервал, не делать резких маневров.
- Будьте внимательны! На дорогах работает снегоуборочная техника,
- добавили в ведомстве.
Особенно автомобилистов предостерегли от опасных обгонов – видимость плохая, может случиться беда. // фото: ГИБДД Карелии