Водителей в Карелии призвали в ближайшие дни быть особо внимательными

В ближайшие дни синоптики прогнозируют обильные снегопады в Карелии, особенно на юге. Это может серьезно осложнить обстановку на дорогах, предупреждают в ГИБДД.

Водителям рекомендуют выбирать скорость, учитывая состояние проезжей части, соблюдать дистанцию, боковой интервал, не делать резких маневров.

- Будьте внимательны! На дорогах работает снегоуборочная техника,

- добавили в ведомстве.

Особенно автомобилистов предостерегли от опасных обгонов – видимость плохая, может случиться беда. // фото: ГИБДД Карелии