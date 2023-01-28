Снег в воскресенье завалит Карелию

Ночью 29 января Карелию накроет непогода. О неблагоприятном погодном явлении предупредили в пресс-службе МЧС.

Согласно данным Карельского ЦГМС, на юге республики местами наступит сильный снегопад.

Снегом предположительно завалит Петрозаводск. Костомукшу, Суоярви, а также Калевальский, Беломорский, Кемский, , Лахденпохский, Кондопожский, Лоухский, Муезерский, Медвежьегорский, Олонецкий, Прионежский, Питкярантский, Пудожский, Пряжинский, Сегежский и Сортавальский районы.

Напомним, ранее синоптики предупредили о сильном ветре в Карелии, он начался днем 28 января. // фото: freepik.com