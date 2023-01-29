29 января 2023, 09:00
Сегодня погода будет более теплой, но местами снежной
Синоптики рассказали о погоде на воскресенье
Облачная с прояснениями погода будет сегодня в Карелии. Об этом рассказали в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-западный умеренный, гололедица на дорогах. Температура воздуха ночью -2, -7 градусов, днем будет 0, -5 градусов.
На дорогах в Петрозаводске тоже прогнозируют гололедицу. Температура воздуха ночью составит -3, -5 градусов, а днем 0, -2 градуса. Ночью снег и метель, днем без существенных осадков. // фото: freepik.com