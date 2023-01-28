28 января 2023, 17:14
Немного теплее станет в Карелии в воскресенье
Синоптики рассказали о погоде на 29 января
Облачная с прояснениями погода будет в регионе 29 января, в воскресенье. Такой прогноз дали специалисты Гидрометцентра Карелии.
Ночью выпадет снег, причем он будет небольшим и порой умеренным. Но в южных районах ожидается сильный снегопад, синоптики даже предупредили о неблагоприятном метеорологическом явлении. Днем снегопады тоже возможны.
Ветер юго-западный умеренный, гололедица. Температура воздуха ночью -2, -7 градусов, днем будет 0, -5 градусов.
На дорогах в Петрозаводске тоже прогнозируют гололедицу. Температура воздуха ночью составит -3, -5 градусов, а днем 0, -2 градуса. Ночью снег и метель, днем без существенных осадков. // фото: «Петрозаводск говорит»