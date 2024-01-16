Центр амбулаторной онкологической помощи открыли в Петрозаводске

Первый центр амбулаторной онкологической помощи открылся в столице Карелии. Он работает на базе поликлиники №1 по адресу Лесной проспект, 40. Теперь пациенты могут не только пройти здесь химиотерапию, но и сделать необходимые исследования, в том числе лабораторные, эндоскопическое, УЗИ, компьютерную томографию.

Для того чтобы открыть центр в Петрозаводске, в первой городской поликлинике провели перепланировку и ремонт помещений, оборудовали отдельный вход.

Сегодня такие центры работают в Костомукше, Сегеже и Сортавале. И в них выявили онкологию у более чем 500 человек.

В планах - организовать амбулаторную онкологическую помощь и в новой поликлинике, которая будет построена на Кукковке. А уже в этом году такой центр должен открыться в поликлинике РЖД. // фото: пресс-служба правительства Карелии.