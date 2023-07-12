Бывший депутат из Петрозаводска намерен конкурировать с Илоном Маском

Осужденный за аферы с возмещением НДС Олег Фокин прикупил здание бывшего завода в Финляндии, где намерен заняться производством электрогенераторов. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на финские СМИ.

За недвижимость бывший председатель Петросовета отдал полмиллиона евро. Инженер финской компании, совладельцем которой является Фокин, изобрел электрический генератор, который производит бесплатное электричество. Разработка будет создавать напряжение при механическом воздействии.

«В будущем не будет необходимости заряжать электромобили. Если наше устройство будет работать, машины Илона Маска станут бесполезными», - говорит бывший карельский политик. // фото с сайта Петросовета