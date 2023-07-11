Финны отловили двух перебежчиков и одного с подозрительным документом

На МАПП «Ваалимаа» россиянин показал финским пограничникам документ временного вида на жительство польского образца. Бумажка вызвала подозрение, ее проверили более детально, она оказалась фальшивкой. Мужчина признался, что купил документ за 1600 евро.

Финны выяснили, что друг россиянина, проживающий в Финляндии, доставил ему поддельную карту вида на жительство. Пограничники расследуют возможную вину финна в организации нелегальной иммиграции, сообщает «Фонтанка».

На следующий день на лесных тропах были задержаны двое перебежчиков. Перейти границу они смогли севернее озера Суокумаанъярви, расположенного между автомобильными пунктами пропуска «Брусничное – Нуйямаа» и «Светогорск — Иматра». Нарушители попросили убежище.

Напомним, ранее финская сторона усложнила возможности въезда для россиян. // фото freepik.com