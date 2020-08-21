Быстро вернуть НДС поможет банковская гарантия

В российском налоговом законодательстве встречаются и положительные примеры гибкого подхода налоговых органов к взаимодействию с компаниями - налогоплательщиками. Одним из них является право предприятия на заявительный порядок возмещения НДС и акцизов. Как раз сейчас, в период серьезного экономического спада, возможность оперативно вернуть в оборот денежные средства актуальна для многих компаний.

Согласно налоговому кодексу, на возврат НДС могут рассчитывать компании - экспортеры, а также те компании, у которых сумма налоговых вычетов превышает сумму НДС, которую они должны перечислить в бюджет. Предприятия, которые уже пользовались своим правом на возврат НДС, знают, какой это сложный процесс. Он длится до трех месяцев и часто в итоге заканчивается отказом налогового органа в таком возмещении.

При этом уже десять лет в налоговом кодексе существует статья, о которой до сих пор не все предприниматели знают. Она позволяет сделать процедуру возврата НДС быстрой и часто более успешной по сравнению со стандартной схемой. Для этого специалисты рекомендуют использовать такой финансовый инструмент, как банковская гарантия. Если предоставить ее в свою ИФНС с полным пакетом соответствующих документов, включая налоговую декларацию и заявление на возмещение НДС, то в этом случае налоговая просто не сможет отказать, и деньги поступят на расчетный счет компании в течение нескольких дней, т.е. задолго до окончания камеральной проверки. Решение о возврате налога принимается всего в течение 7 дней, а не нескольких месяцев. Здесь, конечно, есть свои нюансы, о которых должны знать предприниматели, прежде чем сделать выбор в пользу данной финансовой схемы. Давайте рассмотрим их подробнее.

Что такое банковская гарантия?

Банковская гарантия – это поручительство банка перед налоговым органом за своего клиента. Если тот неверно указал в декларации сумму к возмещению и проигнорировал требование ФНС о возврате полученных средств обратно в бюджет, тогда средства в полном объеме вернет государству банк. Такое поручительство дает предприятию возможность получить деньги до окончания камеральной проверки, и в этом его бесспорный плюс. Банковская гарантия может быть оформлена как на всю сумму возвращаемого НДС, так и на ее часть.

Если в декларации обнаружат ошибки, и по окончании камеральной проверки налоговый орган примет решение о том, что налогоплательщик незаконно получил возмещение, то либо предприятие, либо банк - поручитель возвращают оспоренную сумму в бюджет.

Если декларация заполнена верно, то налоговики сообщат об этом и предприятию, и в банк. При этом банковская гарантия будет действовать еще минимум десять месяцев с момента предоставления декларации.

Как это работает сейчас?

В период пандемии коронавируса уже привычным стало дистанционное оформление любых финансовых и юридических документов. Это в полной мере относится и к процедуре подачи налоговой декларации и заявления на возврат НДС. Теперь в электронном виде можно оформить весь пакет документов для налоговой, в том числе и банковскую гарантию. Например, у Сбербанка есть специальный сервис «Возмещение из бюджета НДС и акцизов», который позволяет в личном кабинете компании сформировать, подписать электронной цифровой подписью и дистанционно подать в ФНС отчетность для дальнейшего возмещения НДС, в том числе и по внешнеэкономической деятельности. Сюда же в личный кабинет приходят сообщения из налогового органа об этапах рассмотрения документов и принятых решениях. Оформить весь необходимый пакет документов для подачи в налоговый орган можно как с банковской гарантией, так и без нее.

Важно знать

Финансовые консультанты на своих профессиональных форумах рекомендуют не подавать скорректированные налоговые декларации до окончания камеральной проверки, а сделать это только по итоговому решению налоговой службы. В противном случае вернуть придется всю заявленную в декларации сумму, да еще и с процентами. А если дождаться окончательных итогов проверки, то, возможно, возместить надо будет лишь какую-то часть полученных средств.

Также многие эксперты настаивают на том, что компания, принимая решение о получении банковской гарантии для ускоренного получения налогового возмещения, должна быть абсолютно уверена в своем праве на возврат НДС. В противном случае придется возвращать не только полученные средства, но и проценты за весь срок их незаконного использования.

В любом случае само наличие в нашем налоговом законодательстве пункта о возможности досрочного возвращения НДС при помощи банковской гарантии высоко оценивается всеми сторонами процесса. Целый ряд компаний уже не один год успешно применяет это право, оперативно возвращая в оборот серьезные суммы. Механизм хорош и для государства, ведь обратно в бюджет гарантированно поступит сумма возмещения, излишне зачтенная налогоплательщику. Банки же со своей стороны предлагают клиентам современную и удобную электронную услугу, которая эффективно экономит их деньги и время, а в нынешней ситуации еще и обеспечивает безопасность здоровья сотрудников.

Автор: Анна Павлова