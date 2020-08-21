Карельский гранит используется в Великом Новгороде для ремонта дорог

В Великом Новгороде продолжается ремонт дорог по федеральной программе "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает Новгородское областное телевидение.

К 1 октября планируется закончить ремонт 43 дорожных объектов.

Помимо укладки асфальта, производится и замена бордюров. Вместо старых камней укладывают гранитные, из Карелии.

«ДТП, уборочная техника, я не знаю, вандализм только. А так-то – это натуральный камень, горный. Если его оставить просто и не трогать, то он вечный»,

– отвечает на вопрос о том, как долго прослужат новые бордюры Василий Смыслов, зам. председателя комитета по управлению городским хозяйством администрации Великого Новгорода.

Ранее "Петрозаводск говорит" писал о том, что карельский гранитный щебень используется для ремонта дорог в Череповце.