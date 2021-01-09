«Быстрей, пожалуйста, быстрей!» Выложено видео спасения людей из огня

В Петрозаводске 8 января произошел пожар в многоквартирном доме на улице Железнодорожной. По информации МЧС, для его тушения привлекались 12 человек и 4 единицы техники. Как сообщали СМИ, сотрудники ведомства эвакуировали 9 человек. В распоряжении издания «Столица на Онего» оказалась запись того, как именно это происходило.

На первом видео пожарных машин еще нет. Возле горящего дома ходят очевидцы, а запертые на верхних этажах люди молят о помощи. «Быстрей, пожалуйста, быстрей!» – кричит какая-то женщина. Ее успокаивают: пожарные уже едут.

На втором ролике можно наблюдать, как люди спускаются на землю по пожарной автолестнице. Среди спасенных – маленький ребенок: его снимают с лестницы в самом начале видео.

В результате ЧП выгорело 20 квадратных метров. О пострадавших не сообщается.