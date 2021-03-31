Брусчатка на спуске к Онежской набережной начала разваливаться

Петрозаводск поистине какая-то аномальная зона. В карельской столице с приходом весны на дорогах вместе со снегом «тает» асфальт, появляются ямы в самых неожиданных местах, а внедорожники проваливаются в лужи, а на лестницах появляются «черные дыры».

Своеобразный мини «карстовый провал» сфотографировали на лестничном спуске к Онежской набережной в створе улицы Титова. Снимки провалившейся брусчатки опубликовал паблик «Подслушано в Птз».

«Пушкинская, новая лестница к тренажёрам на набережной»,

- сказано в подписи к фото.

Прошлой осенью спуск благоустраивали в рамках программы комфортной городской среды. Не прошло и года, как спуску к визитной карточке города требуется ремонт.

В администрации столицы Карелии сообщили, подрядчик ООО «Свой дом» выполнит ремонт по гарантии. 31 марта ООО «Городской комбинат благоустройства» оградит участок для обеспечения безопасности пешеходов.

В мэрии отметили, что специалисты осмотрят объекты, благоустроенные в предыдущие годы. Это парки и скверы, отремонтированные в 2020 году. Подрядным организациям будут предъявлены претензии и требования устранить выявленные недочеты при их обнаружении. В частности, специалисты уже провели осмотр освещения в парке Победы. В ближайшее время планируется проверка скверов Ивана Молчанова, Маршала Мерецкова, Ивана Сенькина, тропы Ивана Царевича. Компании ООО «Телекомстрой» также предъявлена претензия о восстановлении освещения в парке Победы. Подрядчику предстоит заменить перегоревшие лампы и приборы.