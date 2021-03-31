Мастера по подключению стиральных машин убил удар током в Ленобласти

В Ленинградской области устанавливаются обстоятельства смерти 51-летнего мужчины, погибшего при подключении стиральной машины. Трагедия произошла в поселке Янино, сообщает 47news.

По данным издания, около 8 часов вечера 30 марта в полицию позвонила женщина. Она рассказала, что вызвала мастера, чтобы тот подключил стиральную машину в ее квартире. В процессе работы мужчине понадобилось демонтировать розетку. Его ударило током.

Прибывшая на место происшествия скорая констатировала смерть мастера. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту трагедии, обстоятельства произошедшего выясняются. Фото imag.one