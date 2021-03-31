31 марта 2021, 11:58
Россия

Мастера по подключению стиральных машин убил удар током в Ленобласти

Устанавливаются обстоятельства гибели 51-летнего мужчины в поселке Янино

В Ленинградской области устанавливаются обстоятельства смерти 51-летнего мужчины, погибшего при подключении стиральной машины. Трагедия произошла в поселке Янино, сообщает 47news.

По данным издания, около 8 часов вечера 30 марта в полицию позвонила женщина. Она рассказала, что вызвала мастера, чтобы тот подключил стиральную машину в ее квартире. В процессе работы мужчине понадобилось демонтировать розетку. Его ударило током.

Прибывшая на место происшествия скорая констатировала смерть мастера. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту трагедии, обстоятельства произошедшего выясняются. Фото imag.one

Обсудить
просмотр
184692
Метки: 
Ленинградская область
янино
удар током
гибель
розетка
Полиция