«Боше-парк» открыт в ТРК ЛОТОС PLAZA

Со 2 августа возобновил свою работу "Боше-парк"в ТРК ЛОТОС PLAZA.

"Друзья, напоминаем всем, что с сегодняшнего дня семейный активити-комплекс «Боше-Парк» вновь открыт и приглашает в гости своих маленьких друзей и их родителей!



Здесь очень долго ждали встречи с вами и невероятно соскучились, поэтому в честь этого грандиозного события стоимость безлимитных билетов снижена! В выходные дни - 500 руб., в будни - 350 руб. Подробности и сроки проведения акции можно уточнить в официальной группе «Боше-парк» Петрозаводск, на сайте или по телефону 670-600.



Жизнь потихоньку возвращается в привычное русло, и это замечательно! До встречи в «Боше-Парке»!



1 этаж вторая очередь

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