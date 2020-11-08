Бороться с телефонным мошенничеством будет специальный центр

О создании в России центра по борьбе с телефонным спамом и киберпреступлениями сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. Об это пишет «Российская газета».

По его словам, борьба с киберпреступлениями ведется по двум направлениям. Первое - независимое тестирование всех государственных информационных систем на предмет уязвимостей.

«И второе - это то, что мы создаем большой центр по борьбе с телефонным спамом, с фишингом и с киберпреступлениями»,

- сказал министр.

Создание такого центра позволит «более четко и быстро реагировать на все случаи, жалобы, когда человеку звонят, начинают пытаться совершить какие-то мошеннические действия и так далее», - отметил Максут Шадаев. //Фото: mkivanovo.ru