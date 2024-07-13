Большой шахматный фестиваль пройдет в Петрозаводске

В Петрозаводске с 14 по 23 июля пройдет шахматный фестиваль «Карельская сказка». Об этом сообщает федерация шахмат Карелии.

На соревнования в карельскую столицу приедут около 300 спортсменов из 19 регионов России. Среди них гроссмейстеры, мастера спорта. Почетными гостями мероприятия станут международный гроссмейстер Юрий Балашов, гроссмейстер Галина Струтинская, международный гроссмейстер Татьяна Богумил.

В рамках фестиваля состоится ряд соревнований среди детей и взрослых. Старты пройдут в Петровском дворце на улице Красной. Для родителей юных шахматистов будут организованы лекции, посвященные развитию шахматных навыков у детей. // Фото: unsplash.com / GR Stocks