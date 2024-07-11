11 июля 2024, 19:14
Карельская лыжница Анна Корякова стала мастером спорта
Спортсменка из Карелии включена в юниорский состав сборной России
Спортсменке из Карелии Анне Коряковой присвоено звание мастера спорта по лыжным гонкам. Об этом сообщает паблик центра спортивной подготовки.
Анна - воспитанница республиканской спортивной школы олимпийского резерва, ее тренеры - Ирина и Валентина Мироновы.
Отмечается, что в 2024 году Анна Корякова была включена в юниорский состав сборной России. // Фото: unsplash.com / Valentin B Kremer