11 июля 2024, 19:14
Спорт

Карельская лыжница Анна Корякова стала мастером спорта

Спортсменка из Карелии включена в юниорский состав сборной России

Спортсменке из Карелии Анне Коряковой присвоено звание мастера спорта по лыжным гонкам. Об этом сообщает паблик центра спортивной подготовки.

Анна - воспитанница республиканской спортивной школы олимпийского резерва, ее тренеры - Ирина и Валентина Мироновы.

Отмечается, что в 2024 году Анна Корякова была включена в юниорский состав сборной России. // Фото: unsplash.com / Valentin B Kremer

Обсудить
Метки: 
анна корякова
лыжные гонки
мастер спорта
сборная России
новости Карелии