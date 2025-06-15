Больше сорока тысяч зрителей побывало на «Воздухе Карелии»

Сегодня завершается фестиваль «Воздух Карелии» (0+). За четыре дня его посетили более сорока тысяч человек, заявил основатель и продюсер фестиваля Максим Мазуровский.

Двадцать лет назад он задумал его как региональный рок-фестиваль, так называемое «Северное нашествие», но с годами «Воздух» вырос в мультиформатный семейный фестиваль. Теперь здесь много внимания уделяется детскому отдыху, различным развлечениям для всей семьи, удобным локациям, питанию и безопасности.

Никаких серьезных происшествий за четыре дня не произошло, все мирно и спокойно. Многие музыканты называют карельский фестиваль домашним. © «Петрозаводск говорит»