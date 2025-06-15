Рукопись Александра Блока выставлена на торги за 1,6 млн рублей
«Литфонд» выставил на торги рукопись Александра Блока, сообщает «Собака.RU». Стартовая цена стихотворения «Артистка», собственноручно записанного литератором, составляет 1,6 млн рублей.
Согласно сведениям в карточке лота, рукопись с автографом Александра Блока датируется периодом 1910-х годов. Она выполнена цветным графитным карандашом на бумаге размером 22×17,7 см, по краям которой можно увидеть надрывы и утраты отдельных фрагментом листа.
«Сравнительный анализ представленного автографа стихотворения «Артистке» с автографами стихотворений А. Блока 1915-1916 гг. показал совпадение почерка по всем характеристикам: графика отдельных букв, наклон почерка, особенности соединения букв, интервал между строками. <...> Рукопись представляет коллекционную ценность музейного уровня!», — отмечается в описании лота. © «Петрозаводск говорит»