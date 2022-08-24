24 августа 2022, 11:17
Россия

Более 40 тысяч новых зараженных коронавирусом выявили в стране

Суточная заболеваемость в России снова пошла в рост

За последние сутки в России выявлен 40 231 новый случай заражения коронавирусом. Умерли 72 человека. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Карелии, по данным оперштаба, 298 новых заболевших. В больницы были доставлены 23 пациента с Covid-19.

Всего с начала пандемии в стране болезнь унесла жизни 383 758 человек. Количество случаев заражения перевалило за 19,22 миллиона. Фото: unsplash.com

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коронавирус
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статистика
оперативный штаб
болезнь