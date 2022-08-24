Российский режиссер снимет кино для Голливуда

Российский режиссер Кирилл Соколов будет работать с голливудской студией TriStar Pictures, которая выпустила ленты «Сайлент Хилл», «Кадиллак Рекордс» и «Филадельфия». Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Соколов снимет для студии триллер «Ультра» по сценарию Колина Бэннона. При этом подробности сюжета будущей картины пока не раскрываются.

Кирилл Соколов - 33-летний российский режиссер, сценарист и продюсер. В 2011 году снял свой первый короткометражный фильм «Бывает и хуже». В 2018 году вышла черная комедия режиссера «Папа, сдохни», выигравшая главный приз на фестивале «Окно в Европу». Соколов также известен по работе над фильмами «Исход», «Огонь» и «Оторви и выбрось». Фото: unsplash.com