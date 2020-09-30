Более 40 предпринимателей участвуют в ярмарке «Сделано в Карелии»

Презентацию товаров карельских производителей в гипермаркете «Магнит» в рамках ярмарки посетили около полутора тысяч человек. Ярмарка продолжает свою работу в режиме онлайн – приобрести товары на интернет - площадке можно до 4 октября.

Организатор ярмарки – Корпорация развития Республики Карелия. С учетом ограничений, вызванных коронавирусной инфекцией, в этом году было принято решение придумать онлайн - аналог традиционной ярмарке. Тем более, маркетплейс «Сделано в Карелии» уже успел положительно зарекомендовать себя как среди покупателей, так и у предпринимателей.

– Онлайн – это актуальный формат, – отмечает генеральный директор Корпорации развития РК Марина Кувшинова. – Он позволяет делать покупки с соблюдением всех мер предосторожности. В то же время, для тех, кто предпочитает выбирать продукцию непосредственно на месте, организовали еще и выставку товаров местного производства, где жители и гости республики могли не только посмотреть и приобрести понравившиеся товары, но и сделать заказ онлайн. Немаловажно, что доставка свыше 10 кг по Петрозаводску до подъезда бесплатная.

За три дня выставку посетили около полутора тысяч человек, было сделано около 500 заказов.

– Многие из тех, кто пришел на выставку, делали заказы через сайт. У нас был представлен широкий ассортимент продукции: карельские овощи, ягоды, мясопродукты, рыба, хлебобулочные изделия, сувениры, украшения и товары для красоты и здоровья,

– рассказывает специалист Корпорации развития РК Надежда Лонь.

– Мы привезли мед и продукты пчеловодства – сотовый мед, мед с прополисом, забрус, –рассказал фермер Александр Волков. – Мы занимаемся пчеловодством с 2003 года. Недавно зарегистрировались на площадке «Сделано в Карелии», чтобы было больше возможностей для реализации.

Шуйские фермеры представили на ярмарке не только картофель, который давно пользуется спросом у покупателей из разных уголков республики и был отмечен знаком качества «Сделано в Карелии», но и капусту.

– В этом году капусту посадили впервые, – отметила Ксения Сосункевич. – Получилось. Это интересная культура, очень перспективная для нашей республики. Производителей в Карелии не много. Так как жители хотят есть местную продукцию, это повод задуматься об увеличении площадей под данную культуру.

Для гостей ярмарки были также предусмотрены выставка и мастер-классы от ремесленников. Для многих из них такой формат — возможность представить свою продукцию более широкому кругу покупателей. Например, медвежьегорская фабрика «Карельские узоры» привезла вышитые салфетки и скатерти. В Петрозаводске у предприятия своего магазина нет, поэтому онлайн - площадка – хороший способ увеличить количество покупателей.

– У нас здесь филейная вышивка, – рассказала продавец Наталья Тимакова. – Так уже никто не вышивает в России. Это уникальная техника. Хочется, чтобы наша красота радовала всех и была в каждом доме.

Большинство предпринимателей, участвующих в презентации, положительно оценили инициативу Корпорации развития РК.

– Мы представили свою продукцию (пельмени «Карельские рецепты»). В воскресенье холодильник выгребли до дна, – делится впечатлениями о выставке в социальной сети предприниматель Яна Полетаева. – Если конкретно по этой выставке: для предпринимателей было сделано все, что только возможно! Условия для знакомства с новыми покупателями и продажа своего товара, предоставление оборудования, площадки, реклама! Атмосфера теплая и душевная, выступление коллективов, общение с коллегами. И все это абсолютно бесплатно для участников! Так что друзья, кто что-то создает и продает, добро пожаловать на площадку интернет-магазина «Сделано в Карелии», там места всем хватит.

Напомним, что Осенняя онлайн - ярмарка «Сделано в Карелии» работает до 4 октября.