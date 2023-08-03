Более 30 заявок на «Знание.Премия-2023» было выдвинуто из Карелии

В Карелии подвели итоги сбора заявок на «Знание.Премия-2023». Всего от нашего региона было отправлено более 30 заявок для участия в конкурсном отборе.

Одними из самых ярких заявок от региона стали проект учителя истории и обществознания из города Кемь Анны Гончаровой в номинации «За просветительскую деятельность в школе» и проект депутата карельского Заксобрания Анны Лопаткиной в номинации «За вклад в просвещение в сфере "Мы вместе"».

Из Кеми членам жюри Анна Гончарова представила цикл экскурсий для школьников «Прогулки по Кеми», организацию литературно-музыкальных мероприятий «Серебряный век», разработку серии подкастов о кемской и поморской литературе.

Из Петрозаводска же Анна Лопаткина представила свою работу в качестве волонтера. На общественных началах Анна является учредителем благотворительного фонда «Живой город» для людей, оказавшихся в трудной ситуации, координирует организацию различных гуманитарных миссий, связанных с поддержкой российских военнослужащих, а также жителей новых регионов.

Количество участников «Знание.Премия» от года к году растет: в этом году мы преодолели планку в 13 тысяч участников. Просветительским движением охвачена вся страна, в том числе и новые регионы. Важно, что в Год педагога и наставника одной из самых популярных стала номинация «Наставник года». Радует, что в нашей стране такое множество самых разнообразных инициатив и проектов в разных сферах просвещения и достойнейших претендентов,

— отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Отметим, что одним из ведущих трендов среди заявок по России стало большое количество патриотических проектов. Деятельность ряда просветителей способствует укреплению народного единства.

Напомним, что все заявки пройдут независимый многоступенчатый отбор, а лучшие войдут в шорт-лист и будут оценены почетным жюри на очном заседании в октябре. Всего будут определены 27 лауреатов в 17 номинациях. Торжественная церемония вручения просветительской награды «Знание.Премия» состоится в конце ноября в Москве. Следить за этапами можно на официальном сайте награды.