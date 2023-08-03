03 августа 2023, 18:55
Освещение и гранитные ступени появятся на лестнице к Дому бокса
Лестницу в парке Железнодорожников приводят в порядок, местных жителей просят потерпеть
Лестницу от бывшего Дома культуры железнодорожников приводят в порядок.
Здесь демонтировали старый спуск. Подрядчику предстоит уложить брусчатку, установить гранитные ступени, восстановить подпорные стенки.
Исполняющая обязанности мэра Инна Колыхматова пообещала, что будет решен вопрос и с освещением. Чиновница попросила жителей Первомайского района немного потерпеть и дождаться окончания реконструкции. // фото unsplash.com/Shyam