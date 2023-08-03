Освещение и гранитные ступени появятся на лестнице к Дому бокса

Лестницу от бывшего Дома культуры железнодорожников приводят в порядок.

Здесь демонтировали старый спуск. Подрядчику предстоит уложить брусчатку, установить гранитные ступени, восстановить подпорные стенки.

Исполняющая обязанности мэра Инна Колыхматова пообещала, что будет решен вопрос и с освещением. Чиновница попросила жителей Первомайского района немного потерпеть и дождаться окончания реконструкции. // фото unsplash.com/Shyam