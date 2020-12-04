Более 27 тысяч россиян узнали о заражении коронавирусом за сутки

За последние сутки в России выявлены 27 403 новых случая заражения коронавирусом. Умерли 569 человек. Выздоровел 28 901 человек. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Больше всего новых зараженных в Москве - 6868 человек. В Санкт-Петербурге 3694 новых случая, в Архангельской области - 397, в Мурманской области - 283, в Ленинградской области - 212.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 2 402 949 раз. Скончались 42 176 пациентов. Выздоровели 1 888 752 человека.

Напомним, в Карелии 3 декабря выявлены 473 новых инфицированных. Фото esp.md