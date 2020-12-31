Блеск и нищета новогодних торжеств

Текст: Максим Тихонов

Мы спросили у наших читателей: сколько вы готовы потратить на новогодние праздники? Вопрос не такой праздный, каким кажется. Новый год – без преувеличения один из самых любимых народных праздников. Считается, что стол должен быть богатым, подарки – щедрыми, и экономия тут неуместна. Ведь говорят: «Как встретишь Новый год – так его и проведешь». Поэтому расходы на новогодние торжества и подарки – это верный показатель благополучия людей.

Наши читатели проголосовали в нашем опросе – и вот что получилось.

Честно говоря, результат лично для меня довольно ошеломляющий. На мой взгляд, он говорит о катастрофическом падении уровня жизни, чтоб не произносить слово «нищета».

Посмотрите: 12,3 процента наших респондентов ответили, что не могут потратить на Новый год вообще ничего! Ничего. Что это значит – думайте сами. Я думаю, что это значит: люди пребывают в беспросветной нищете, в которой даже Новый год – не «просвет». Эти люди не будут накрывать новогодний стол, и их близкие останутся без даже символических подарков. Ну, наверное, в их числе есть какой-то процент патологических мизантропов или скряг, которые даже при наличии денег в кубышке сознательно отказывают себе и близким в празднике. Надеюсь, таких все-таки немного.

Недалеко ушла и вторая категория респондентов – это те, кто может позволить себе потратить на праздник сумму, равную стоимости ингредиентов для салата «Оливье». Таких – 15,3 процента! По-моему, по уровню жизни представители второй категории несильно отличаются от первой.

Да и третья категория респондентов в роскоши, прямо скажем, не купается. 29,7 процентов принявших участие в опросе (почти треть!) заявили, что готовы израсходовать на новый год до пяти тысяч рублей. Как это возможно – остается только гадать. Наверное, людям приходится проявлять чудеса изворотливости.

Давайте еще раз остановимся и представим себе качество жизни этих первых трех категорий. В общей сложности 57,3 процента ответивших на наш опрос праздник – не по карману. На мой взгляд, это очень нехорошая цифра, красноречиво характеризующая положение дел в обществе.

16,5 процента наших респондентов сообщили о готовности потратить до 10 тысяч рублей.

5,9 процента могут позволить себе траты до 15 тысяч рублей. 4,7 процента – до 20 тысяч. 3,4 процента – до 30 тысяч рублей.

Все остальные ответы – уже лежат в зоне математической погрешности. До 50 тысяч рублей позволяют себе потратить лишь 3 процента наших респондентов. До 100 тысяч – 1,7 процента. О готовности тратить на Новый год выше ста тысяч рублей сообщили 2,1 процента участников опроса.

А вот интересно: сколько денег в виде салютов улетит в небо в новогоднюю ночь?..