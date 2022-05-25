Благоустройство девяти дворов идет в Петрозаводске

В Петрозаводске началось благоустройство дворов в рамках программы «Комфортная городская среда». Работы уже идут на девяти объектах, сообщает пресс-служба мэрии города.

К настоящему времени старый асфальт сняли по адресам: ул. Генерала Фролова, д.6, ул. Балтийская, д.65, ул. Ровио, д.26, ул. Кемская, д.7, ул. Сорокская, д. 4. На ул. Балтийской, д.11, д.11Б, д.13, д.43 установлено новое освещение.

Всего в этом году в городе благоустроят 35 территорий. По другим 26 дворам сейчас ведутся подготовительные работы - закупается оборудование и материалы.

Дворы будут заасфальтированы, в них оборудуют освещение, поставят урны и скамейки. Все работы должны быть завершены до 1 сентября. Фото: pixabay.com/spanphilov0