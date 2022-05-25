Обсуждается возможность прохождения альтернативной службы на о. Кижи

Впервые «Спасский погост в Кижах» был упомянут в 1563 году в Писцовой книге Обонежской пятины Андрея Лихачева. Из переписных документов конца XVII века следует, что первые деревянные храмы на острове сгорели от молнии.

Новая теплая зимняя церковь Покрова Богородицы была построена практически сразу после пожара, а новая летняя — Преображения Господня — в 1714 году.

По преданию, легендарный мастер Нестор, воздвигнувший храм, после окончания работ выбросил топор в озеро со словами:

«Не было, нет и не будет такой».

Сегодня музей-заповедник «Кижи» - объект всемирного наследия «Юнеско». Он существует как на бюджетные средства, так и на доходы с внебюджетных источников.

Директор музея Елена Богданова рассказала, что в настоящее время ведется разработка мастер-плана сохранения и развития универсальной ценности объекта, где предусмотрена реставрация и консервация строений.

«У нас работают лучшие в мире плотники-реставраторы»,

— отметила Богданова.

С другой стороны, это развитие современной инфраструктуры. Руководитель подчеркнула, что наряду с сохранением памятников деревянного зодчества сегодня в приоритете строительство жилья для сотрудников музея.

Какие реставрационные работы ведутся на острове, почему вход в церковь Преображения Господня платный, и как стать волонтером на острове — в нашей беседе.