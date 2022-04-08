Бизнесмен из Карелии предпринял неудачную попытку обмануть государство

В Карелии будут судить 56-летнего руководителя двух организаций, зарегистрированных в Сортавальском районе. Мужчину подозревают в покушении на мошенничество, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным следствия, подозреваемый представил в налоговый орган документы для получения налогового вычета на сумму 110 тысяч рублей. В декларации в качестве основания была указана сделка купли-продажи башенного крана. Однако в действительности покупателем и продавцом в ней выступали фирмы, принадлежащие обвиняемому. Налоговики отказали мужчине в возмещении налога и направили материалы в полицию.

Сейчас расследование уже завершено, уголовное дело направлено в суд. Жителю Карелии грозит до шести лет лишения свободы. Фото pixabay.com/Evgeny