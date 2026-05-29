Билайн запустил «план б. – kids»

Безопасная платформа с нейросетями и игровой валютой разработана специально для детей (6+)

Билайн представил новую платформу «план б. – kids», разработанную специально для детей в возрасте от 5 до 13 лет. Это не просто тариф, а цифровая среда с контролируемым доступом к ИИ-инструментам, защитой от нежелательного контента, спама и мошенников, а также бонусами в популярных онлайн-играх.

«План б. – kids» — это облегчённая, адаптированная для детей версия флагманской молодёжной платформы Билайна «план б.». «План б. – kids» сохраняет ее главную идею — дать доступ к технологиям нового уровня, но делает это в формате, понятном и безопасном для младшей аудитории. В частности, нейросети работают в безопасной и контролируемой среде: без произвольного ввода, с ограничением на загрузку файлов и набором специально подобранных тегов для запросов.

В числе доступных функций:

• генерация изображений и аватаров (Flux);

• оживление фото (Runway);

• создание музыки (Suno);

• AI-тьютор даёт возможность проверять свои знания по школьной программе и помогает показать школьнику, где сильные стороны, а где нужно подтянуть.

Кроме того, в течение первых шести месяцев пользователи получают ежемесячно подарочную игровую валюту — на выбор, для Roblox, PUBG, Standoff 2, Genshin Impact, Warface, Mobile Legends и других популярных игр.

Кроме того, на платформе «план б. — kids» предустановлена защита от мошеннических и спам-звонков — виртуальный помощник заблокирует такую активность даже в мессенджерах. По умолчанию в «план б. – kids» включено 100 минут и 20 ГБ интернета в месяц, при своевременной оплате неиспользованные остатки переносятся на следующий месяц. Поддержка при нулевом балансе помогает ребёнку оставаться на связи в важных ситуациях.

Родители хотят, чтобы ребёнок был на связи и осваивал технологии, но при этом — в защищённой, контролируемой среде. Платформа “план б. – kids” как раз про это: она помогает детям развиваться с помощью нейросетей, а родителям — быть уверенными в безопасности цифрового опыта,

— подчеркнул директор по продуктовому маркетингу Билайна Алексей Карев.

Напомним, в рамках «плана б.» взрослые пользователи получают доступ к ведущим нейросетям без VPN прямо в Telegram Mini App, компенсацию подписки Telegram Premium, гибкие условия по минутам и гигабайтам, 30 минут в Whoosh ежемесячно, безлимит на 3 часа и многое другое.

