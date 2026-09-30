Билайн открыл прокат электронных и аудиокниг со скидкой до 50%

Сервис «Книги Билайн» предлагает выбрать срок доступа — месяц, три или полгода. Так произведение можно читать и слушать легально, заплатив до половины от стоимости бессрочной покупки

Фото: Билайн

Срок аренды читатель подбирает сам. Максимальная выгода — при доступе на месяц: он обойдется вдвое дешевле бессрочной покупки. Для отпуска удобно взять детектив ненадолго, а чтобы не спеша познакомиться с объемным романом, стоит выбрать аренду на три месяца или на полгода.

Условия прозрачны - цену, величину скидки и срок доступа видно еще до оплаты, а воспользоваться сервисом могут клиенты любых операторов связи. Подписка не нужна — платить приходится только за доступ к выбранному произведению на конкретный срок. Найти книги, которые можно взять в аренду, поможет особая отметка со скидкой и значок часов.

Мы развиваем „Книги Билайн“, отталкиваясь от того, что нужно людям. Не каждому нужна целая библиотека, и не все готовы оплачивать подписку ради одного произведения. Аренда позволяет взять именно ту книгу, которую хочется прочитать или послушать, сэкономить и заодно познакомиться с нашим сервисом без расходов на подписку. Далеко не каждый сервис на рынке сегодня предлагает такую модель, а мы видим в ней перспективу: она дает читателю больше свободы и делает легальное чтение доступнее. Для нас это и есть клиентоцентричность — предлагать понятные условия и оставлять человеку выбор,

— отметил Антон Лазарев, руководитель сервиса «Книги Билайн».

Спланировать чтение помогут подсказки внутри сервиса: они показывают, как продвигается знакомство с произведением, и подсчитывают, сколько минут в день стоит отводить книге, чтобы успеть закончить ее до окончания доступа. За три дня до конца аренды придет уведомление. Если времени всё же не хватило, доступ можно продлить или выкупить произведение насовсем. А еще арендованные книги можно читать и слушать офлайн — достаточно заранее скачать их в приложении «Книги Билайн».

«Книги Билайн» — это более 650 тыс. электронных и аудиокниг разных жанров, включая произведения в бесплатном каталоге. Сервис регулярно пополняет свои коллекции и радует пользователей ожидаемыми и интересными новинками, прочитать которые они могут одними из самых первых. А тем, кто еще не решил, что почитать или послушать, в «Книгах Билайн» поможет поиск на основе искусственного интеллекта. Достаточно описать свои вкусы и интересы, указать любимый жанр или настроение — ИИ предложит подходящие произведения.

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