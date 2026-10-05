Билайн дарит месяц бесплатных сервисов ко Дню сотовой независимости

Со 2 по 9 октября клиенты оператора смогут подключить до шести сервисов бесплатно и пользоваться ими 30 дней

Фото: Билайн

Билайн второй год подряд 2 октября отмечает День сотовой независимости — неформальный праздник, предложенный компанией как символ права на связь для каждого.

Год назад мы предложили отмечать День сотовой независимости, потому что убеждены: возможность быть на связи — базовое право человека. Инициативу поддержали многие, а мы в очередной раз убедились, насколько людям важны доступность связи, спокойствие за близких и свобода выбора. Именно эти принципы мы закладываем в наши продукты, превращая право на связь в реальность. А 2 октября, как и обещали, превращаем в ежегодную традицию, объединяющую всех, кому близок этот подход. И пусть у всех будет еще один повод для радости и хорошего настроения. Присоединяйтесь!,

— отметил генеральный директор Билайна Сергей Анохин.

В честь праздника оператор на месяц открывает клиентам бесплатный доступ к сервисам для связи, безопасности и развлечений — по принципу «сначала пользуйтесь, потом решайте». Отключаются услуги сами, но при желании их можно продлить.

Подключение идёт с 2 по 9 октября. Всем абонентам с предоплатной системой расчётов, вне зависимости от тарифа, доступны один, несколько или сразу все шесть сервисов*.

- Виртуальный помощник PRO примет звонок, запишет и расшифрует разговор, заблокирует спам и прервёт диалог при выявлении мошенника. Сервис также предусматривает возможность возврата похищенных денег на условиях программы защиты.

- «Безлимит на 30 дней» позволит пользоваться мобильным интернетом без подсчёта гигабайтов и делиться им с другими номерами, подключёнными к тарифу.

- «Раздача PRO» позволит подключить к мобильному интернету вашей сим-карты любое количество устройств без снижения скорости из-за раздачи.

- «Моё имя сети» позволит заменить стандартное название сети на экране смартфона на своё.

- «Облако Билайн» на 250 ГБ поможет освободить память смартфона и автоматически сохранять фотографии и видео.

- «Книги Билайн» обеспечат доступ к одному из самых больших каталогов на российском рынке, среди сервисов электронных и аудиокниг. Это более 650 тыс. произведений различных жанров, поиск и подбор литературы с искусственным интеллектом, а также семейный доступ и удобный интерфейс для комфортного чтения.

Особые условия действуют только в праздничную неделю, но каждый сервис остаётся бесплатным 30 дней с момента подключения. Есть бонус и для тех, кто уже платит за услуги из списка: абонентам с четырьмя и более такими сервисами оператор начислит 300 бонусных рублей на услуги связи.

Доступность и свобода выбора — принципы, которые Билайн развивает и в постоянных продуктах. Всем клиентам оператора уже открыт beeGPT** — первый в своём роде мультиязычный ИИ-сервис, где нейросети и управление связью объединены в одном диалоге. Для работы с ним предусмотрен бесплатный лимит запросов.

*С 02.10.2026 по 09.10.2026 в приложении Билайн (12+) (при необходимости обновите приложение для доступности услуг) бесплатное подключение для клиентов с предоплатной системой расчетов на 30 дней услуг «Виртуальный помощник PRO», «Безлимит на 30 дней», «Раздача PRO», «Мое имя сети», «Билайн Облако», «Билайн Книги» (если у абонента не подключены их платные версии). Через 30 дней услуги отключаются автоматически. «Безлимит на 30 дней» недоступен абонентам Чукотского АО и Норильска. Абонентам, пользующимся на платной основе 4 и более акционными услугами, начисляется 300 бонусных руб.

**beeGPT (би-джи-пи-ти) — ИИ-сервис Билайна, предоставляющий доступ к генеративным моделям искусственного интеллекта и функциям управления продуктами и услугами оператора. Предназначен для личного некоммерческого использования. Условия и ограничения на beeline.ru.

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