Баранье воскресенье отметили в карельском поселке

В минувшие выходные эссойльчане праздновали День поселка. Сколько исполнилось лет Эссойле, никто точно сказать не может. Когда-то на месте современного села были две деревни – Эссойла и Угмойла. Одни утверждают, что первое упоминание о деревеньках, расположенных на берегу озера Сямозеро, датировано XIV веком. Другие говорят, что деревням «стукнуло» веков куда больше. Так и получается, что точная дата образования административного центра — не установлена.

«Нам удалось найти в архивных данных маленькую зацепку о значимых событиях местных жителей. В старинных источниках говорится, что первое воскресенье после Ильина дня народом почитался как праздник "Баранье воскресенье". Издревле в этот день в деревне закалывали барана. Считалось, что эта жертва приумножит овечье стадо. Баранье воскресенье станет традиционным праздником»,

— пояснила директор этнокультурного центра Арина Игнатькова.

Первый такой праздник прошел с размахом: спортсмены соревновались на спортплощадках, зрители наслаждались концертом.

В адрес жителей поселка звучало много добрых слов и поздравлений. Закончился день дискотекой на свежем воздухе.// фото сообщества Дом культуры поселка Эссойла ВК