Баня сгорела в Карелии

На севере Карелии ночью произошел серьезный пожар. Об этом сообщает паблик ОПС по Лоухскому району.

По данным источника, огонь вспыхнул в частной бане в поселке Софпорог. На тушение возгорания отправились сотрудники пожарной части №59 из поселка Пяозерский.

В результате инцидента строение было сильно повреждено огнем. Причина случившегося устанавливается.

