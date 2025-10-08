08 октября 2025, 08:10
Происшествия

Баня сгорела в Карелии

Сильный пожар полыхал на севере республики
Пожар в Лоухском районе
Фото ОПС по Лоухскому району

На севере Карелии ночью произошел серьезный пожар. Об этом сообщает паблик ОПС по Лоухскому району.

По данным источника, огонь вспыхнул в частной бане в поселке Софпорог. На тушение возгорания отправились сотрудники пожарной части №59 из поселка Пяозерский.

В результате инцидента строение было сильно повреждено огнем. Причина случившегося устанавливается.

Ранее сообщалось о том, что туристов с собакой спасли в Карелии.

