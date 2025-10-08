08 октября 2025, 08:10
Баня сгорела в Карелии
Сильный пожар полыхал на севере республики
Фото ОПС по Лоухскому району
На севере Карелии ночью произошел серьезный пожар. Об этом сообщает паблик ОПС по Лоухскому району.
По данным источника, огонь вспыхнул в частной бане в поселке Софпорог. На тушение возгорания отправились сотрудники пожарной части №59 из поселка Пяозерский.
В результате инцидента строение было сильно повреждено огнем. Причина случившегося устанавливается.
Ранее сообщалось о том, что туристов с собакой спасли в Карелии.