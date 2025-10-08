08 октября 2025, 07:17
Туристов с собакой спасли в Карелии

Люди попали в передрягу на Ладожском озере
Туристы на Ладоге
Фото: МОО "Спас Северо-Запад"

Вечером 7 октября группа из трех туристов и собаки попала в передрягу в районе Якимварского залива в Ладожском озере. Об этом сообщили в паблике МОО «Спас Северо-Запад».

По данным источника, у туристов отвалился и ушел под воду мотор. Лодка оказалась не на ходу в темноте. Спасатели обнаружили терпевших бедствие, всех людей и собаку подняли на борт спасательного катера, а лодку взяли на буксир.

Туристы были благополучно доставлены на берег. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось о том, что человек пропал на Онежском озере.

