Туристов с собакой спасли в Карелии

Вечером 7 октября группа из трех туристов и собаки попала в передрягу в районе Якимварского залива в Ладожском озере. Об этом сообщили в паблике МОО «Спас Северо-Запад».

По данным источника, у туристов отвалился и ушел под воду мотор. Лодка оказалась не на ходу в темноте. Спасатели обнаружили терпевших бедствие, всех людей и собаку подняли на борт спасательного катера, а лодку взяли на буксир.

Туристы были благополучно доставлены на берег. Никто не пострадал.

