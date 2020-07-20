Баня сгорела в дачном кооперативе в Карелии

Очередная баня сгорела в воскресенье, 19 июля, в Карелии, сообщает источник близкий к МЧС по РК.

По его словам, в 14:38 на пульт пожарно-спасательной службы города Костомукша поступило сообщение о том, что на территории дачного кооператива «Вангозеро-2» горит частная баня.

Когда пожарные расчеты из города Костомукша, преодолев значительное расстояние прибыли к месту вызова, то в деревянном строении огонь чувствовал себя полноправным хозяином. И несмотря на все старания пожарных, строение бани было значительно повреждено огнем.

По какой причине сгорела баня, принадлежащая жителю Костомукши, сейчас устанавливают специалисты.