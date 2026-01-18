Банкоматная история в карельском городе получила продолжение

Об обеспокоенности мужчины-инвалида из Беломорска отсутствием банкоматов рассказали в паблике газеты «Беломорская трибуна», и банк оперативно отреагировал на сообщение.

«К сожалению, доступность для маломобильных групп населения офиса во временном помещении не предусмотрена»,

— говорится в официальном ответе банковской организации.

Напряженная ситуация с банкоматами возникла в городе из-за закрытия банковского отделения на переформатирование, которое должно завершиться до 18 марта этого года. Для бесперебойного обеспечения жителей Беломорска банковскими услугами на это время организован офис с лестницей, по которой сложно передвигаться людям с ограниченными возможностями здоровья.

Отмечается, что в настоящее время банкоматы для внесения и снятия наличных расположены в двух точках города: в магазине на Портовом шоссе, д. 1, и в центральной районной больнице. Дополнительный банкомат планируется открыть 2 февраля в магазине на ул. Октябрьская, д. 17.