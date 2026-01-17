В карельском городе сложилась напряженная ситуация с банкоматами

В отделении Сбербанка в Беломорске убрали все банкоматы, теперь можно только через кассу положить деньги на карту или снять, сообщает паблик «Беломорская трибуна».

Ситуация осложняется тем, что, по словам жителей города, центральная дверь в банк закрыта, а в открытом запасном входе — лестница, и для людей с ограниченными возможностями здоровья она представляет непреодолимое препятствие.

«Я инвалид I группы, мне по лестнице не подняться. Как мне класть деньги на карту или снимать? Больше банкоматов в городе нет, когда их установят на место?»

— приводит слова горожанина паблик.

В комментариях к сообщению отмечают, что банкоматы есть в магазине в Порту и в ЦРБ, но от мужчины они находятся далеко.

В настоящее время в банковскую организацию направлен запрос для разъяснения ситуации.