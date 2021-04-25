Банкиры рассказали о предстоящем повышении ставок по кредитам

Российские банки повысят ставки по кредитам, однако этот процесс будет плавным и не сильно скажется на заёмщиках, сообщает РИА Новости.

Директор департамента розничных продуктов «Абсолют банка» Виталий Костюкевич отметил, что, после того как 23 апреля Центробанк повысил ключевую ставку до 5% годовых, ситуация на рынке изменится.

«Естественно, повышение ключевой ставки повлияет на ситуацию на рынке розничных финансовых продуктов: можно прогнозировать рост ставок, приток вкладов и рост выдачи ипотеки по госпрограмме»,

— отметил Костюкевич.

Аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский добавил, что рост ключевой ставки вызовет коррекцию кредитных ставок в сторону увеличения «с поправкой на конкурентную среду». По его словам, в розничных кредитных организациях на протяжении года ожидается плавный рост ставок по продуктам.

В свою очередь в Райффайзенбанке пояснили, что повышение ключевой ставки, скорее, сигнал рынку, чем существенная материальная разница.

«В марте, например, банки в большинстве своём не спешили пересматривать свои тарифы вслед за изменением ключевой. Со второго полугодия 2018 года, когда ЦБ повышал ставки, и реакция банков в части кредитных ставок была более оперативной и ярко выраженной», — отметил управляющий директор по кредитным розничным продуктам банка Андрей Спиваков.

С лета прошлого года ключевая ставка держалась на уровне 4,25%. В марте 2021 года Центробанк впервые с декабря 2018 года повысил ставку до 4,5%. Такое решение регулятора в Минфине сравнили с холодным душем, однако назвали неизбежным. 23 апреля Банк России повысил ключевую ставку сразу на 0,5 процента — до 5% годовых. На этом фоне рубль начал укрепляться. // Фото: nbs-russia.ru