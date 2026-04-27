Банду мошенников по ремонту бытовой техники накрыли в Петрозаводске

В карельской столице раскрыли организованную преступную группу, участники которой обманывали горожан при ремонте техники.

В пресс-службе силового ведомства сообщили, что один из участников банды выдавал себя за бывшего сотрудника ФСБ, обладающего техническими знаниями в области обеспечения информационной безопасности. Он обманывал петрозаводчан, преимущественно пенсионеров. По версии силовиков, мастер навязывал ремонт якобы неисправной техники, ненужные высокооплачиваемые услуги по установке нелицензионного программного обеспечения, предположительно, модифицированного вредоносным кодом.

Группу из десяти человек задержали. Ущерб пострадавшим превышает 10 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.