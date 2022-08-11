Автопарк авиалесоохраны пополнился новой техникой

В июне Карельский центр авиалесоохраны закупил 4 лесопожарных вездехода и 2 седельных тягача на общую сумму более 45 млн рублей. В планах – приобретение до конца года нового квадроцикла. Всего за время участия в федеральном нацпроекте «Экология» ведомство приобрело лесопожарную технику и оборудование на сумму 228 млн рублей, рассказали в пресс-службе правительства республики.

Еще в прошлом году было закуплено 140 радиостанций, 15 спутниковых терминалов и 4 беспилотных летательных аппарата. Из регионального бюджета выделили 21 млн рублей на приобретение ангаров для хранения лесопожарных машин и оборудования. На сегодняшний день в распоряжении Центра находится более 200 единиц техники.

Дополнительное финансирование позволило расширить штат Центра – все должности парашютно-десантной пожарной службы предусмотрены на постоянной основе. Также увеличены должностные оклады работников. Специалисты Центра прошли полноценное обучение и обеспечены всеми необходимыми техническими средствами. Благодаря принятым мерам количество пожаров в этом году в сравнении с прошлым годом снизилось почти в 5 раз, а общая площадь возгораний – в 160 раз. Фото: gov.karelia.ru.