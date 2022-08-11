Жители Карелии могут больше узнать о качестве товаров для школы

Специалисты Роспотребнадзора в преддверии нового учебного года ответят на вопросы жителей Карелии о детских товарах и школьных принадлежностях.

С 15 по 26 августа для потребителей проведут серию горячих линий, сообщили в пресс-службе ведомстве.

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