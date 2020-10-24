Автомобиль жителя Карелии отправили на спецстоянку за езду без прав

В Прионежском районе Карелии сегодня ночью инспекторы ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-2104. Оказалось, что его водитель - нарушитель, сообщает пресс-служба ведомства.

Как установили сотрудники Госавтоинспекции, 30-летний мужчина ранее был лишен водительских прав и управлял автомобилем незаконно.

В отношении молодого человека был составлен протокол. Водитель привлечен к административной ответственности, а транспортное средство отправилось на специализированную стоянку. Фото пресс-службы ГИБДД