24 октября 2020, 16:02
Происшествия

Автомобиль жителя Карелии отправили на спецстоянку за езду без прав

В Прионежье автоинспекторы задержали нарушителя

В Прионежском районе Карелии сегодня ночью инспекторы ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-2104. Оказалось, что его водитель - нарушитель, сообщает пресс-служба ведомства.

Как установили сотрудники Госавтоинспекции, 30-летний мужчина ранее был лишен водительских прав и управлял автомобилем незаконно.

В отношении молодого человека был составлен протокол. Водитель привлечен к административной ответственности, а транспортное средство отправилось на специализированную стоянку. Фото пресс-службы ГИБДД

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Метки: 
Прионежский район
езда без прав
штрафстоянка
ГИБДД
новости Карелии