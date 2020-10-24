Пожар в жилом доме произошел в Карелии

В Беломорске днем в пятницу, 23 октября, произошел пожар. Огонь вспыхнул в 17:04 в жилом доме, сообщает пресс-служба МЧС по РК.

На ликвидацию возгорания выехали две единицы техники и семь человек личного состава пожарно-спасательной части города. Возгорание довольно быстро было ликвидировано.

В МЧС напоминают жителям Карелии, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону 01 (с мобильного 101, 112-1). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Карелии - (88142) 79-99-99. Фото images-global.nhst.tech