24 октября 2020, 11:33
Пешеход чудом выскочил из-под колес автомобиля в Петрозаводске
Городская камера наблюдения сняла опасную ситуацию на дороге в центре Петрозаводска
Вечером в пятницу, 23 октября, в центре Петрозаводска едва не случился очередной наезд на пешехода. Инцидент, произошедший в 21 час на пересечении улиц Антикайнена и Красной, сняла камера наблюдения компании Sampo.ru.
На кадрах видно, как пешеход начал переходить проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В этот момент налево поворачивал внедорожник. Водитель не заметил человека и едва не наехал на него. Беду предотвратила хорошая реакция пешехода.
Обошлось без жертв, автомобиль и пешеход разошлись мирно.