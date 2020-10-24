Пешеход чудом выскочил из-под колес автомобиля в Петрозаводске

Вечером в пятницу, 23 октября, в центре Петрозаводска едва не случился очередной наезд на пешехода. Инцидент, произошедший в 21 час на пересечении улиц Антикайнена и Красной, сняла камера наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как пешеход начал переходить проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В этот момент налево поворачивал внедорожник. Водитель не заметил человека и едва не наехал на него. Беду предотвратила хорошая реакция пешехода.

Обошлось без жертв, автомобиль и пешеход разошлись мирно.