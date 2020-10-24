Мошенники повесили крупный кредит на пожилую жительницу Карелии

Очередной жертвой дистанционных мошенников в Карелии стала 64-летняя жительница Пряжинского района. На этот раз злоумышленники проявили особую дерзость и названивали своей жертве, даже когда она сидела в отделении полиции и писала на них заявление, сообщает пресс-служба МВД по РК.

С первого раза злодеям не удалось подступиться к женщине. Ей позвонил на мобильник незнакомец, представился сотрудником банка и сообщил об опасности, которая нависла над счетом пенсионерки. Она о таких схемах слышала и быстро прекратила разговор.

Однако, вскоре ей позвонили уже на городской телефон. Собеседник представился сотрудником полиции. Он сообщил о том, что счет женщины подвергся атаке аферистов, и их нужно вычислить. Для этого требуются данные карты и трехзначный код. На этот раз пожилая женщина поверила и сделала то, о чем ее просили. Мгновенно мошенники оформили на ее имя кредит на 240 тысяч рублей и отправили пенсионерку снимать деньги. В итоге она успела перевести злодеям 50 тысяч рублей, после чего ее остановил сын.

Злоумышленники проявляли удивительную настойчивость. Звонки с требованием перевести оставшиеся деньги продолжали поступать, даже когда женщина писала заявление о мошенничестве в отделении полиции.

По обращению пенсионерки проводится проверка. Стражи порядка просят жителей республики не доверять людям, звонящим с незнакомых номеров. Фото twimg.com