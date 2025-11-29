29 ноября 2025, 11:00
Происшествия

Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся в Карелии

В Карелии на автодороге автомобиль уехал в кювет и там перевернулся
машина в кювете
Фото: пресс-служба Госкомитета Карелии по безопасности

На автодороге Петрозаводск – Суоярви автомобиль Лада Ларгус вылетел в кювет и перевернулся. Пострадавших нет, отметили в пресс-службе Госкомитета Карелии по безопасности.

ДТП произошло в 15.28 на 115 км автодороги. На место приехала пожарная часть из Суоярви и 5 спасателей. Они осмотрели автомобиль, отключили аккумулятор и извлекли стационарный газовый баллон.

Пострадавших не было, медицинская помощь никому не понадобилась.

