Автомобиль вылетел с дороги после ДТП в Питкяранте

В Питкяранте по вине водителя, не уступившего дорогу, произошло ДТП. Инцидент случился 20 апреля и попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как легковой автомобиль не уступил дорогу внедорожнику, двигавшемуся по главной дороге. После столкновения одна из машин вылетела с дороги на газон.

В результате инцидента транспортные средства получили повреждения.