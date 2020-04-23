23 апреля 2020, 13:56
Автомобиль вылетел с дороги после ДТП в Питкяранте
Городская камера наблюдения запечатлела момент дорожной аварии в приладожском городе
В Питкяранте по вине водителя, не уступившего дорогу, произошло ДТП. Инцидент случился 20 апреля и попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как легковой автомобиль не уступил дорогу внедорожнику, двигавшемуся по главной дороге. После столкновения одна из машин вылетела с дороги на газон.
В результате инцидента транспортные средства получили повреждения.