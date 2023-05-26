Автомобиль вспыхнул около резервуаров с газом в Петрозаводске

Сегодня в 14:30 в Петрозаводске во дворе дома №5 по улице Мерецкова загорелся автомобиль «Рено Логан». Об этом сообщает «Столица на Онего».

По словам водителя автомобиля, огонь вспыхнул, когда он завел мотор. Пока мужчина искал воду, огонь перекинулся на салон. В последний момент автомобилист успел отогнать транспортное средство от расположенных поблизости резервуаров с газом.

Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание в течение нескольких минут. Тем не менее, автомобиль был значительно поврежден огнем. // Фото: stolicaonego.ru