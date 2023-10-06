Автомобиль вспыхнул на ходу в Петрозаводске

Вчера поздним вечером в 22 часа 27 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступило сообщение о том, что на Карельском проспекте горит легковой автомобиль. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Когда пожарные расчеты прибыли к месту вызова, то огнем было охвачено подкапотное пространство автомобиля, и пламя с каждой секундой набирало силу. Молодой водитель, у которого машина загорелась на ходу, успел покинуть автомобиль. Пожарные быстро сбили пламя, после чего потушили горящее транспортное средство.

В результате ЧП в автомобиле Fiat Albea, принадлежащем жителю Оленегорска Мурманской области, выгорел моторный отсек. Причину пожара и материальный ущерб сейчас устанавливают специалисты. // Фото: freepik.com / Ilovehz